Addio a Mirella Giai, Casini: Donna simbolo della nostra emigrazione

“Oggi è una giornata triste per gli italiani in Argentina e per il Senato della Repubblica che, alle prime ore del giorno, hanno perso una delle donne simbolo della nostra emigrazione. Mirella Giai si è spenta a Rosario all’età di 93 anni”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Pier Ferdinando Casini. “Fino agli ultimi istanti il suo impegno e il suo lavoro sono sempre stati tesi a difendere i migliori valori dell’Italia, quelli che l’hanno caratterizzata negli anni della militanza politica quando operò, nel periodo della dittatura di Jorge Rafael Videla, per assistere l’espatrio di centinaia di italiani che furono così sottratti al destino dei desaparecidos; e più tardi quando venne eletta nel Senato della Repubblica nel 2008, rappresentando il Maie con impeccabile serietà e intelligenza. Molti di noi l’hanno conosciuta nel suo impegno parlamentare e sono stati conquistati dalla sua rettitudine e dal suo vigore, ben in contrasto con l’esile aspetto fisico che la caratterizzava. Mirella Giai è stata un bell’esempio di italianità e come tale il Senato della Repubblica dovrà ricordarla nei prossimi anni. Mi inchino alla sua memoria e abbraccio affettuosamente i suoi familiari, sua figlia e i suoi nipoti”, conclude.