“Oggi piangiamo tutti la perdita di Monsignor Angelo Santarossa. Un uomo saggio che ha fatto della vocazione e della fede la sua ragione di vita. Una guida spirituale per molti di noi, ha esercitato il suo sacerdozio sempre con passione e devozione dedicandosi ai nostri uomini e donne in divisa con abnegazione e sostenendoli sempre nel prezioso lavoro che svolgono per il Paese”. Lo dichiara Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento in una nota.