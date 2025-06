Addio a Ermanno Corsi, decano dei giornalisti in Campania

È morto Ermanno Corsi, volto storico del Tgr Campania, saggista e presidente dell’Ordine dei giornalisti campano per molti anni. A dare la notizia è Antonello Perillo, condirettore del Tgr Rai. “Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del giornalismo, della cultura e della famiglia Rai. Ci ha lasciati Ermanno Corsi, un gigante dell’informazione targata Servizio Pubblico. Giornalista, scrittore, saggista, è stato per lunghi anni presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Galantuomo d’altri tempi. Aveva 85 anni. Lo porterò sempre nel mio cuore”, scrive Perillo sui social. Nato in Toscana nell’agosto 1939, Corsi si era trasferito da giovanissimo a Torre del Greco, nella zona vesuviana, e poi a Napoli dove si era laureato e aveva iniziato la sua carriera giornalistica a Il Tempo e a Il Mattino. Era poi passato alla Rai dove è rimasto fino alla pensione, diventando un volto storico del telegiornale regionale. Fu presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania dal 1989 al 2007 e commendatore al merito della Repubblica italiana. “Con Ermanno Corsi scompare uno dei volti storici del giornalismo italiano – ha scritto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – . Decano e presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, fu l’anima del telegiornale regionale. Ha contribuito con passione e competenza a raccontare il volto autentico della nostra terra”.