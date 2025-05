Addio a Nino Benvenuti, oro olimpico ai Giochi di Roma 1960

ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della boxe. E’ morto a Roma, all’età di 87 anni, Nino Benvenuti, icona del pugilato italiano e mondiale. Nato a Isola d’Istria il 26 aprile 1938, Benvenuti è stato campione olimpico dei pesi welter nei Giochi Olimpici di Roma 1960, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967, campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. Nel 1968 ha vinto il prestigioso premio di Fighter of the year e nel 1992 è stato inserito nella International Boxing Hall of Fame, primo italiano a ricevere entrambi i riconoscimenti. Ritiratosi dal ring, Benvenuti ha recitato in tre film, il primo dei quali, uno spaghetti-western di Duccio Tessari accanto a Giuliano Gemma. Successivamente è diventato giornalista pubblicista ed ha iniziato a svolgere l’attività di apprezzato commentatore sportivo per la Rai e vari altri network.

