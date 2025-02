Addio a Paola Orlandi, voce indimenticabile della Rai e corista delle star

Paola Orlandi, cantautrice e corista che con il coro 4+4 è stata una protagonista di primo piano della Rai in bianco e nero, è morta martedì 25 febbraio a Milano, all’età di 87 anni. Meno di due mesi fa, la notte di Capodanno a Roma, all’età di 91 anni, era scomparsa la sorella maggiore Nora, animatrice e direttrice del gruppo vocale ‘I 4 + 4 di Nora Orlandi’. A dare l’annuncio è stata l’attrice e conduttrice radiofonica Silvia Annicchiarico, che sui social ha scritto: “Anche tu, Paola, te ne sei andata! Hai raggiunto tua sorella Nora! Sono molto dispiaciuta. Con Paola Orlandi se n’è andata una parte della mia vita, avendo lavorato con lei tantissimi anni come corista! E ci siamo fatte un sacco di risate! Un grande abbraccio a Chiara e a Giampaolo”. Nata a Roma il 19 gennaio 1938, Paola Orlandi iniziò a suonare il pianoforte spinta dalla famiglia (la madre, Fanny Campos, era una cantante lirica. Da studentessa di lingue, iniziò a scrivere canzoni ma debuttò nel mondo musicale come corista, poiché la sorella Nora nel 1952 aveva fondato il gruppo vocale Quartetto 2 + 2, insieme a Rosetta Fucci, Marcello Fabrizi e Massimo Cini. Due anni dopo Fucci abbandonò il gruppo, sostituita da Paola, e poco tempo dopo, Alessandro Alessandroni entrò in sostituzione di Fabrizi. Nel 1957, pur continuando l’attività con il Quartetto 2 + 2 (che in seguito diventano ‘I 4 + 4 di Nora Orlandi’), ottenne come solista un contratto discografico con l’Rca Italiana, con cui incise le prime canzoni, tra cui nel 1959 una versione in italiano di “Over The Rainbow”. Passata alla Dischi Ricordi, partecipò alla Sei giorni della canzone 1960 con “Plenilunio”, classificandosi per la serata finale. Nel frattempo “I 4 + 4 di Nora Orlandi” divennero i coristi per eccellenza negli show del sabato sera della Rai, come Canzonissima, e in seguito cantarono in tanti programmi: sono stati coristi fissi al Festival di Sanremo, Un disco per l’estate, Festival di Napoli e Gran Varietà. Nel 1967 Paola Orlandi scrisse il testo della canzone “L’amore è come il sole”, su musica della sorella Nora, che Piergiorgio Farina portò al Festival di Zurigo, mentre nel 1968 partecipò alla XVI edizione del Festival di Napoli con il brano “Nun ‘o ssapevo”, in abbinamento con Dean Reed. Nel 1969 incise la sigla del giallo televisivo “Giocando a golf una mattina”, la canzone “Un impermeabile bianco”. Dopo essersi trasferita a Milano, a seguito del matrimonio con il discografico Gianni Daldello (da cui avrà i figli Giampaolo e Chiara), a partire dalla seconda metà degli anni ’70 si dedicò anche alla registrazione di sigle televisive per i cartoni animati. Paola Olandi ha collaborato come corista con numerosi artisti di musica leggera come Mina, Adriano Celentano, Caterina Caselli, Betty Curtis, Domenico Modugno, Alice, Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno, Al Bano e Romina Power, Donatella Rettore, Enzo Jannacci, Ricchi e Poveri, Zucchero Fornaciari, Marcella Bella, Fiordaliso e Ivan Cattaneo.