Addio a Paolo Cirino Pomicino: storia e aneddoti di un gigante della politica

Paolo Cirino Pomicino, scomparso a 86 anni, è stato uno degli ultimi simboli della Democrazia Cristiana e protagonista della Prima e della Seconda Repubblica. Andreottiano di ferro, legato a Giulio Andreotti, fu più volte deputato e ministro del Bilancio, diventando celebre come presidente della Commissione Bilancio per la gestione dei fondi pubblici, che lui stesso definiva ironicamente “vol-au-vent”.

Medico di formazione, entrò in politica negli anni ’70 e divenne uno dei principali riferimenti del potere democristiano a Napoli, in competizione con Antonio Gava e Ciriaco De Mita. Abile tessitore di relazioni, raggiunse l’apice del potere prima di essere travolto da Tangentopoli e da Mani Pulite: affrontò 42 processi, con 40 assoluzioni e 2 condanne, scontando solo 17 giorni nel carcere di Poggioreale.

Dopo la crisi giudiziaria, avviò una seconda carriera politica, avvicinandosi a Silvio Berlusconi (dopo una parentesi con Clemente Mastella), scrivendo come “Geronimo” e tornando in Parlamento. Negli anni successivi aderì all’Udc e ricoprì incarichi istituzionali, tra cui un ruolo a Palazzo Chigi.

Figura emblematica di un modo di fare politica ormai scomparso — fatto di proporzionale, correnti, trattative e rapporti personali — fu anche protagonista di numerosi aneddoti, tra feste sfarzose e retroscena sul Quirinale, come il contrasto all’elezione di Arnaldo Forlani, raccontato da Paolo Sorrentino nel film Il Divo.

Segnato da gravi problemi cardiaci (infarti, bypass e un trapianto nel 2007), affrontò la malattia con ironia. Nella vita privata si risposò nel 2014 con Lucia Marotta. “Quante vite ho? Diverse”, amava dire: una frase che riassume il percorso di un uomo che ha attraversato, da protagonista, decenni cruciali della storia politica italiana.