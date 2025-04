Addio a Papa Francesco: La TV italiana si mobilita per la diretta dei funerali

Tutta l’informazione italiana si mobilita per seguire in diretta televisiva i funerali di papa Francesco domani mattina, con appuntamenti speciali Rai, Mediaset, Sky, La7 e radiofonici. Alla radio poi un minuto di silenzio e di riflessione sarà dedicato al pontefice alle 9.58. Grande dispiegamento delle testate Rai, su La7 uno speciale condotto da Enrico Mentana, anche Sky Tg24 segue in diretta dalle 6 con un appuntamento intitolato ‘Addio Francesco’. RAI – Tutta la cerimonia funebre sarà seguita dal Tg1 a partire dalle 8.25 su Rai 1 con lo Speciale condotto da Laura Chimenti, con Olivero Bergamini e Ignazio Ingrao in studio e collegamenti con gli inviati nelle diverse zone di Roma. Il Tg2 racconterà i funerali di Papa Francesco a partire dalle 9.45 nello Speciale condotto da Adele Ammendola: in studio ricordi, analisi, approfondimenti con esperti, testimonianze e giornalisti. Religiosi e laici che in qualche modo sono stati significati nel magistero di Francesco. Spazio alle esequie papali anche nelle edizioni del Tg3 e della Tgr. Rai News24, in onda sul canale 48 del digitale terrestre, seguirà con un lungo filo diretto a partire dalle 8.15 la cerimonia. Il tutto fruibile anche dai non udenti grazie alla traduzione nel Linguaggio dei segni italiana (LIS). Per la Radio, sarà il Gr1 a seguire in diretta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 13.25 alle 14.00 i funerali di Papa Francesco. Un lungo speciale condotto da Cecilia Narducci. MEDIASET – Su Canale 5 appuntamento con Speciale TG5 dalle ore 8.45 alle 12.55. In diretta, Cesara Buonamici conduce ”Il mondo piange Francesco”, per seguire le esequie del Pontefice. Durante la diretta, a cura di Alfredo Vaccarella e con il coordinamento di Alberto Bilà, ospiti in studio Alessandro Sallusti e Don Walter Insero. Sul campo, un pool di inviati documenta lo svolgersi del funerale. Infine, in collegamento da Buenos Aires, in Argentina, l’inviato del TG5 Alberto Cappato racconta le reazioni dei conterranei di Papa Francesco alla sua scomparsa. LA7: uno speciale del TgLa7 che andrà in onda dalle 9:40 fino alle 14 condotto dal direttore della testata Enrico Mentana. SKY TG24 seguirà in diretta i funerali di Papa Francesco con uno speciale dal titolo ”Addio Francesco”, in onda a partire dalle 06.00 di domani, 26 aprile. Un lungo racconto in diretta, con collegamenti, ospiti e approfondimenti, accompagnerà gli spettatori durante tutta la giornata, fino alla traslazione del corpo del pontefice nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Tra gli ospiti che si alterneranno nel corso dello speciale, tra lo studio e la terrazza di Città del Vaticano: Giovanna Chirri, vaticanista, Padre Giuseppe Midili, liturgista, Piero Schiavazzi, Vaticanista Huffpost e docente di geopolitica vaticana e Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire.TV2000 E RADIO INBLU2000. A partire dalle ore 9.10 su Tv2000 lo Speciale ‘Papa Francesco’ condotto da Gennaro Ferrara che introduce la diretta della Messa con ospiti in studio e le immagini più significative del Pontificato di Bergoglio. La Messa esequiale dalle 10 in diretta è anche in streaming su Play2000 con un commento dedicato per tutti i giovani che partecipano al Giubileo degli adolescenti. Su RTL 102.5 a partire dalle 10 fino alle 21, la redazione racconterà i funerali di Papa Francesco – da Piazza San Pietro – con uno special