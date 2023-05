Addio a Pasquale Del Tongo. Fondò con il fratello l’omonimo mobilificio

E’ morto oggi all’ospedale di Arezzo l’industriale Pasquale Del Tongo. Aveva 83 anni, era malato da tempo. Pasquale Del Tongo fu fondatore con il fratello Stefano, già scomparso nel 2016, del Mobilificio Del Tongo, chiuso nel 2018 ma per decenni famosa azienda di cucine componibili. Lo stesso marchio dal 1982 al 1991 fu sponsor principale di una delle più apprezzate formazioni professionistiche di ciclismo. Gareggiò per la squadra Del Tongo Giuseppe Saronni che fu campione del mondo e con quei colori vinse Giro d’Italia, Giro di Lombardia e Milano Sanremo. Ma, tra i campioni della squadra aretina, con la Del Tongo ha vinto il Giro d’Italia nel 1991 il valdarnese Franco Chioccioli e nel 1986 il Giro di Lombardia Giovambattista Baronchelli. La famiglia Del Tongo fu nota alle cronache anche per la vicenda legata al rapimento del figlio di Pasquale Del Tongo, Francesco, che all’epoca dei fatti era un bambino, aveva solo 10 anni. Venne sequestrato ad Arezzo dall’Anonima Sequestri sarda il 18 marzo 1980, poi fu liberato tre mesi dopo, il 15 giugno 1980, una domenica mattina, nella zona di Volterra (Pisa). I funerali di Pasquale Del Tongo si svolgeranno domani nella chiesa di Spoiano a Civitella in Valdichiana (Arezzo) alle ore 15.30.