Addio a Pasquale Parziale, maestro pizzaiolo molto noto sull’isola d’Ischia

E’ scomparso il maestro Pasquale Parziale, pizzaiolo napoletano pluridecorato da tempo trasferitosi sull’isola d’Ischia. A renderlo noto è l’Associazione Verace Pizza Napoletana sulla sua pagina Facebook. “Ci ha lasciato oggi un Maestro della Vera Pizza Napoletana – si legge nel post -, uno di quelli per cui la “M” maiuscola è non solo necessaria ma anche doverosa perché conquistata in tanti anni di lavoro sul suo banco e in giro per il mondo. Un’intera generazione di pizzaioli ha imparato dalle sue mani, dai suoi gesti e dai suoi sorrisi quella che oggi è riconosciuta come l’arte del pizzaiuolo napoletano e che per lui era semplicemente impastare, ammaccare, infornare la pizza napoletana. Un concentrato di simpatia, passione, onestà, impegno sociale e professionalità a cui tutti dobbiamo un sincero grazie. Ciao Pasquale”.