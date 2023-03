Addio a Piero Sartogo. Architetto di di fama mondiale, progetto l’ambasciata d’Italia a Washingto

L’architetto Piero Sartogo, progettista di fama internazionale con edifici simbolo come la sede dell’ambasciata d’Italia a Washington e la Chiesa del Santo Volto di Gesù a Roma, è morto in ospedale a Roma all’età di 88 anni. Nato a Roma il 6 aprile 1934, dopo il tirocinio nello studio statunitense di Walter Gropius, il fondatore del Bauhaus, nel 1971 Sartogo ha realizzato a Roma l’edificio dell’Ordine dei Medici, un edificio brutalista in vetro e cemento, entrato subito nel novero dei monumenti dell’architettura contemporanea. Ha organizzato non solo la sua attività di progettista ma anche quella di docente che lo ha visto impegnato in vari periodi alla Facoltà di Architettura di Roma e, come Visiting Professor, presso la University of Virginia, la Cornell University, la University of Pensylvania, la University of California, la Columbia University e nella collaborazione con riviste specializzate (è stato redattore di “Casabella” negli anni ’70 e poi membro del comitato scientifico di “L’Arca”). Dal 1981 con “Italian Re-Evolution. Il design nella società italiana degli anni Ottanta”, (esposizione itinerante nei musei di arte moderna nord americani), è iniziato il percorso in comune con Nathalie Grenon, nata in Canada nel 1954. Dal 1984 Grenon si è associata con Piero Sartogo, con studi a Roma e New York. Dal 1996 Sartogo è stato docente di Design al Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione della Facoltà di Lettere alla Università di Siena. Le architetture di Sartogo e Grenon sono pezzi unici con una forte immagine, inscindibili dal contesto per la meticolosa scelta dei materiali, per l’accorta scansione e dimensione degli spazi, per l’uso di tecnologie avanzate sia di progettazione che di realizzazione. La capacità, nei loro progetti, l’identità- il genius loci- sia in città che in campagna, sia nel progetto di una villa, come di un piano urbanistico, ha consolidato la loro fama internazionale. Tra i progetti il Ristorante Toscana a New York e i negozio Bulgari a New York e Tokyo; la sede della Banca di Roma sempre a New York; la David Lubin Memorial Library nella sede della Fao a Roma.