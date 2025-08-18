Addio a Pippo Baudo, la camera ardente al Teatro delle Vittorie. Lino Banfi: Intitoliamolo a lui

Poco prima delle 9 è arrivato al Teatro delle Vittorie il feretro di Pippo Baudo, morto due giorni fa all’età di 89 anni. Lo storico studio televisivo, simbolo della sua carriera, da oggi fino alle 20 e domani dalle 9 alle 12 ospita la camera ardente, aperta al pubblico per l’ultimo saluto al “re della televisione italiana”.

Già dalle prime ore della mattina centinaia di cittadini si sono messi in fila per entrare nella sala, dove il feretro è circondato da rose rosse e dal picchetto d’onore dei carabinieri in alta uniforme. Sul sipario scorrono immagini della sua carriera, mentre accanto spiccano le corone inviate dal Presidente della Repubblica, dal presidente della Camera, dal sindaco di Roma e dalla Rai.

Il ricordo dei colleghi e del mondo dello spettacolo

Nel corso della giornata, il Teatro delle Vittorie è stato attraversato da un lungo pellegrinaggio di colleghi, amici e volti della televisione. Katia Ricciarelli e Mara Venier hanno salutato commosse la figlia di Baudo, Tiziana. Rosario Fiorello è arrivato direttamente dalla Sardegna, abbracciando la famiglia tra sorrisi e lacrime. Carlo Conti ha escluso qualsiasi paragone con il maestro: «Io suo erede? Impossibile. Baudo era unico».

Toccante anche l’omaggio di Lino Banfi, legato a Baudo da decenni di amicizia: «Scherzavamo sempre sulle quattro B del ’36: Banfi, Baudo, Bergoglio e Berlusconi. Sono rimasto solo io». Poi l’attore ha lanciato una proposta accolta con applausi: «Perché non intitolare a lui questo teatro?». Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, presente al suo fianco, ha risposto: «Ne parleremo in Consiglio di amministrazione».

E ancora, Eros Ramazzotti lo ha ricordato come «il migliore, un grande», mentre Giucas Casella ha rivelato: «Pippo ha battezzato mio figlio, gli devo tantissimo».

L’omaggio delle istituzioni

Numerosi anche i rappresentanti delle istituzioni. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli lo ha definito «un gentiluomo della televisione che ha rappresentato la migliore Rai, l’anima stessa del servizio pubblico». Per il vicepremier Antonio Tajani, Baudo «ha saputo far ridere gli italiani senza mai essere volgare».

L’abbraccio del pubblico

Oltre ai volti noti, tantissimi cittadini comuni hanno voluto lasciare un pensiero scritto sul quaderno posto accanto al feretro: «In memoria di Pippo Baudo», recita la dedica. Per molti è stato un compagno di vita, presente “sempre”, come ha detto Max Giusti, «negli anni di piombo e quando il Paese brillava».

Funerali a Militello in Val di Catania

Mercoledì i funerali si terranno a Militello in Val di Catania, il paese natale che Baudo ha sempre amato e al quale è rimasto legato. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo a tutti gli italiani di accompagnare per l’ultima volta il volto che, per oltre mezzo secolo, ha rappresentato la televisione italiana.