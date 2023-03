Addio a Quintilio Prodi, fratello di Romano ed ex presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia

Si è spento mercoledì sera all’età di 88 anni Quintilio Prodi, architetto di fama e fratello dell’ex premier Romano Prodi. Lo riporta l’edizione odierna del Resto del Carlino di Reggio Emilia. Da tempo Quintilio Prodi era afflitto da problemi di salute. Si era laureato nel 1959 a Milano e per un paio di mandati fu presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia. Apprezzato violoncellista, fu anche presidente della Far (Famiglia artistica reggiana). Lascia sette figli, tra i quali Silvia, ex consigliera regionale del Pd.