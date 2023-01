Addio a Raffaele Scognamillo, cofondatore dell’Associazione nazionale guardie giurate

E’ morto, stroncato da un male incurabile, Raffaele Scognamillo, cofondatore dell’Associazione nazionale guardie giurate. A darne notizia sul suo profilo Facebook è il presidente nazionale dell’Associazione Guardie Particolari Giurate Giuseppe Alviti, che così scrive: “Uomo di rare virtù umane, professionista scrupoloso, padre e marito esemplare, Scognamillo lascia un vuoto incolmabile. Piango la sua scomparsa …e’ lutto non solo per tutte le guardie giurate della Security Service ma per tutto il Comparto”.

57 anni, Raffaele Scognamillo, da 30 svolgeva, come guardia particolare giurata, servizi territoriali e di antirapina a Napoli. Pur non avendo mai voluto incarichi sindacali era molto legato al presidente Alviti con cui condivise l’idea associazionistica di categoria.

Era da tempo malato. I funerali si svolgono domani, 2 gennaio, alle ore 16 nella Parrocchia dell’Immacolata a San Giovanni a Teduccio.