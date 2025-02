Musica: addio a Roberta Flack, l’icona dell’R&B si spegne a 88 anni

La cantante statunitense Roberta Flack, celebre per brani iconici come “Killing Me Softly with His Song” e “The First Time Ever I Saw Your Face”, è scomparsa oggi all’età di 88 anni. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante, che ha dichiarato: “Siamo addolorati per la scomparsa della gloriosa Roberta Flack questa mattina, 24 febbraio 2025. È morta serenamente, circondata dalla sua famiglia. Roberta ha infranto barriere e stabilito record. Era anche un’orgogliosa educatrice”.

Nata il 10 febbraio 1937 a Black Mountain, nella Carolina del Nord, Flack ha iniziato la sua carriera musicale nei generi jazz, soul e folk. Ha raggiunto la fama internazionale negli anni ’70, diventando la prima artista a vincere consecutivamente il Grammy Award per la Registrazione dell’Anno: nel 1973 con “The First Time Ever I Saw Your Face” e nel 1974 con “Killing Me Softly with His Song”.

Nel novembre 2022, le era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia neurodegenerativa che l’aveva costretta ad interrompere le esibizioni dal vivo. Nonostante la malattia, Flack ha continuato a ispirare il pubblico con la sua musica e il suo impegno educativo.

La sua carriera è stata caratterizzata da numerose collaborazioni con artisti di rilievo, tra cui Donny Hathaway, con il quale ha registrato successi come “Where Is the Love” e “The Closer I Get to You”. Oltre ai suoi trionfi musicali, Flack è stata una fervente sostenitrice dei diritti degli artisti e ha dedicato parte della sua vita all’educazione musicale, fondando la “Roberta Flack School of Music” nel Bronx, offrendo istruzione musicale gratuita a studenti svantaggiati.

La scomparsa di Roberta Flack rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica. La sua voce unica e il suo contributo artistico continueranno a vivere attraverso le sue registrazioni e l’eredità che ha lasciato nel panorama musicale internazionale.