Addio a Rosario Mazzitelli, storico ufficio stampa del Circolo Canottieri

L’Ordine dei giornalisti della Campania è vicino alla famiglia, agli amici, alla città di Portici all’Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli per la scomparsa del collega Rosario Mazzitelli. “Nato a Portici nel 1949, Rosario ha lavorato a lungo nell’ufficio stampa della Regione e nella carta stampata ed era tuttora impegnato professionalmente con l’Ussi e con il Circolo Canottieri Napoli dove curava ogni anno le Olimpiadi giallorosse”, si legge in una nota. “Assieme al Circolo Canottieri e all’Ussi, passata la tempesta Covid che ce li ha portati via . prosegue la nota – troveremo le forme giuste per ricordare Rosario Mazzitelli e Carlo Franco”.