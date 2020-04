Addio a Salvatore Maria Sergio, grande avvocato e uomo di cultura: il ricordo dei giornalisti campani

“Abbiamo perso un grande avvocato che ha dato un importante contributo alla nostra professione”. Lo affermano Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco, presidente e vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, sulla scomparsa di Salvatore Maria Sergio, ex consigliere nazionale dell’Odg. “Un amico dei giornalisti che ha spesso difeso gratuitamente in tribunale – sottolineano Lucarelli e Falco -. Cultore di letteratura, cinema e pittura, Salvatore Maria Sergio rimane un esempio per la società civile e la cultura del nostro paese come dimostra il grande affetto nei suoi confronti da parte della nostra categoria professionale”.