Addio a Silvio Di Francia, figura storica della politica capitolina e laziale: fu assessore con Veltroni

E’ morto a Roma a 69 anni Silvio Di Francia, figura storica della politica capitolina e laziale. Gia’ militante di Lotta Continua, e parallelamente astro nascente del judo (fu tre volte campione italiano), poi dirigente dei Verdi, giornalista, assistente parlamentare, presidente di Zetema, la partecipata del Campidoglio che si occupa di siti e iniziative culturali, consigliere comunale a Roma per 13 anni e, dal 2006 al 2008, gli ultimi anni dell’era Veltroni, assessore alla Cultura, esperienza che negli anni successivi replica a Latina. Infaticabile e frenetico, uomo curioso e gentile, con il fisico da eterno ragazzo, pochi anni fa si era ammalato di una grave malattia degenerativa, che lo ha costretto a interrompere le attivita’ pubbliche. Nel 2020, in un’intervista a Luigi Manconi in cui parlava della sua carriera e della malattia, Di Francia rievocava cosi’ la sua esperienza da assessore alla Cultura a Roma: “Credo di aver fatto il mio dovere senza infamia e senza lode, gravato dall’ombra di due grandi figure come gli assessori che mi hanno preceduto, Renato Nicolini e Gianni Borgna. E ho reso loro omaggio nel 2007, riproponendo, in occasione del trentennale dell’Estate Romana, il “Napoleon” di Abel Gance”.