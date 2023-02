Addio a Tito Fenocchio, ex leader della lista civica “Pozzuoli Libera”

La comunità di Pozzuoli è in lutto per la scomparsa di Espedito Fenocchio, detto Tito. Il leader della civica “Pozzuoli Libera” è stato una figura di spicco per la città puteolana e alleato dell’attuale sindaco Gigi Manzoni, alle elezioni amministrative della scorsa estate. “La scomparsa di Tito Fenocchio è un grande dolore per me e una grave perdita per la nostra città. Mi stringo ai familiari e a tutti quelli che lo hanno amato. Ciao Tito, riposa in pace”, ha detto il primo cittadino flegreo che ha voluto manifestare la propria vicinanza e quella dell’amministrazione comunale alla famiglia di Fenocchio, deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli, allestendo questa mattina la camera ardente presso la sala consiliare del Comune di Pozzuoli.