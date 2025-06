Addio a Vittorio Torino. Con il fratello Andrea fondò Canale 21

E’ morto a 81 anni l’avvocato Vittorio Torino: è stato per molti anni console della Repubblica di San Marino, e ha fondato Canale 21 con il fratello Andrea. Ha curato in prima persona la produzione di trasmissioni di successo, a partire da due edizioni al Teatro Politeama del Festival di Napoli. Un altro programma di successo firmato da Vittorio Torino è stato “Parliamone un po’ ” con il professore Alessandro Cutolo Nei primi anni Ottanta è stato il promotore delle 5 edizioni di San Gennaro a New York, un’iniziativa straordinaria capace di avvicinare due mondi favorendo gli scambi interculturali e per l’occasione Little Italy si trasformava in un quartiere napoletano. I funerali si terranno giovedì alle 10 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.