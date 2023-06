Addio ad Alessandro Ambrosi: presidente della Camera di Commercio di Bari e della Nuova Fiera del Levante

Lutto a Bari per la morte, avvenuta ieri, a causa di una malattia, del presidente della Camera di Commercio di Bari, che guidava dal 2011, e presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi. Il vice presidente, il consiglio, il collegio dei revisori, il segretario generale e i dipendenti della Camera di commercio “si uniscono al dolore della famiglia e ne ricordano le grandi qualità professionali e umane”.

Ambrosi è stato anche vice presidente di Confcommercio nazionale con delega al Mezzogiorno e componente del comitato esecutivo di Unioncamere. La camera ardente è allestita, dalle 12:00 di oggi, nel salone ‘San Nicola’ della Camera di Commercio di Bari. I funerali si terranno il 15 giugno, alle 18:00, nella Basilica di San Nicola.

“In anni complessi e di grande trasformazione – sottolinea la Camera di Commercio – Ambrosi non ha mai smesso di evidenziare l’importanza della piccola e media impresa. Ne ha esaltato, in ogni contesto, la capacità non solo di generare valore economico ma anche innovazione, nel radicamento territoriale e dunque nella salvaguardia delle tradizioni e delle comunità sociali. Moltissimi i progetti portati avanti dalla Camera di Commercio di Bari nella promozione degli interessi generali delle imprese di tutti i settori, valorizzando le filiere e le collaborazioni anche fra istituzioni. In quest’ottica si inserisce l’impegno di Ambrosi ai vertici del Maab – Mercato Agricolo Alimentare Bari scrl, piattaforma logistica di III livello, per dare nuovo impulso al comparto agro-alimentare dell’intera provincia attraverso la realizzazione di una struttura al passo con i tempi. Da storico imprenditore nel retail, per anni ai vertici di Confcommercio Bari e Puglia – evidenzia l’Ente – Sandro Ambrosi aveva molto a cuore la salvaguardia del commercio al dettaglio soprattutto nei centri cittadini. ‘I negozi sono l’anima delle città, punti di riferimento importanti per le persone, sono una risorsa anche per il turismo, una ricchezza che va tutelata, protetta, salvaguardata’, diceva”.