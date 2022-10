Addio ad Amedeo Grilli, già presidente della Cassa di Risparmio di Fermo

“Addio ad Amedeo Grilli, grande presidente e professore col sorriso”. Lo scrive in una nota il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani. “La provincia è più povera. – afferma – Amedeo Grilli è stato un grande presidente della Cassa di Risparmio di Fermo e per me anche un bravo insegnante durante gli anni del Montani. Ci incontravamo spesso e ogni volta terminavamo scherzando, ricordando una mattina, quando entrando in classe mi chiese: ‘Luciani, che temperatura c’è in questa stanza?’. Chiaramente si aspettava un calcolo, una riflessione scientifica, ma io di getto risposi: ‘facile prof, temperatura ambiente’. La classe scoppiò in una lunga risata e anche lui non poté nascondere un sorriso”. “Questo è stato a lungo per me Grilli, il mio professore poi diventato il presidente della banca del territorio. – ricorda ancora Luciani – Come imprenditori abbiamo avuto con lui un confronto sempre franco. Non ha negato dei ‘no’ quando riteneva che fossero importanti per i conti della banca, che fossero strategici. Ma è stato, insieme con il presidente Palma, il riferimento per ogni imprenditore del Fermano. Insieme con la banca – prosegue – è cresciuto tutto il sistema che negli anni ha reso la piccola provincia un modello da studiare”. “Le difficoltà le affrontava con la stessa pacatezza con cui sapeva gestire i successi di un istituto più solido che piccolo. Mancherà a tutti. – conclude il presidente di Confindustria Fermo – Di certo, da oggi, tutti dovremo impegnarci per non vanificare il suo lavoro e mantenere solida e indipendente la Carifermo, player riconosciuto da tutto il sistema bancario italiano per serietà e capacità. Alla famiglia del presidente le sentite condoglianze di Confindustria Fermo”.