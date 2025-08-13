Addio ad Aniello Borrelli, figura storica del Pci napoletano

“Lucia Valenzi e la Fondazione Valenzi esprimono cordoglio per la fine di Aniello Borrelli”. Così una nota della fondazione. Borrelli è morto ieri, oggi alle 16 nella sala delle pompe funebri Dell’Anno a San Giovanni a Teduccio (corso S. Giovanni a Teduccio, 239/241), il saluto di familiari e compagni. “Figura storica del Partito Comunista Italiano a NAPOLI e in particolare nel quartiere di Ponticelli – viene ricordato il 95enne – ci mancheranno le sue sollecitazioni rivolte alla memoria storica e la sua cultura politica che sono continuate fino all’ultimo momento. Di origini molto povere, partecipe delle Quattro giornate del 1943, da operaio metalmeccanico aderì al Pci, pagandone il prezzo con un licenziamento. Dopo un periodo vissuto in Unione Sovietica, fu lucidamente consapevole degli errori e degli orrori del cosiddetto “socialismo reale”. È stato consigliere ed assessore della Provincia di Napoli. Amico degli esponenti della corrente “migliorista” tra cui Giorgio Napolitano e Maurizio Valenzi, era molto legato ad Eugenio Reale, per il quale ottenne l’intitolazione di una strada. Negli ultimi anni ha aderito a Italia Viva”.