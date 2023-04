Addio ad Antonio Calamia, cordoglio del Pd di Pisa

Il Pd di Pisa “esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Antonio Calamia, insigne giurista e studioso, in particolare nelle materie di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea”. “Dedito con passione all’attività di ricerca e alla formazione di generazioni di studenti – prosegue la nota -, il professor Calamia ha anche contribuito, in diversi ruoli, al governo dell’Ateneo pisano oltre ad esercitare, con competenza e autorevolezza indiscusse, la professione forense. Il Partito Democratico si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari”.