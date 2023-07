Addio ad Antonio Catamo, patron dello storico Caffè Alvino di piazza Sant’Oronzo

Il mondo della pasticceria salentina in lutto per la scomparsa di Antonio Catamo, morto a 60 anni dopo una lunga malattia. Catamo, nativo di San Cassiano piccolo comune del sud Salento, era diventato un nome di riferimento dell’artigianalità dolciaria locale, famoso per aver rilevato e rilanciato a Lecce lo storico Caffè Alvino di piazza Sant’Oronzo di cui aveva mantenuto la famosa denominazione ed eleganza che ancora oggi ne fa un locale di riferimento per i tanti turisti che vengono a visitare Lecce e degustare i suoi mitici pasticciotti. Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, dopo aver appreso la notizia, ha commentato: “Una persona di grande gentilezza, un imprenditore capace e appassionato, un maestro dell’arte dolciaria dotato di fantasia e talento. Sono vicino alla famiglia di Antonio e ai suoi dipendenti e collaboratori in questo momento di profonda tristezza”.