Addio ad Antonio Di Vittorio. Per 30 anni ai vertici del Sise, diede impulso alla Storia economica italiana

E’ morto ieri a Bari Antonio Di Vittorio, professore emerito dell’Università di Bari “Aldo Moro”, già presidente della Società Italiana degli Storici Economici negli anni dal 1993 al 1996 e dal 2001 al 2016, e presidente onorario della Sise dal 2016. Ad annunciarne la scomparsa è la segreteria della Sise in una nota nella quale Di Vittorio viene ricordato “con affetto e con profonda gratitudine per la sua attività di studioso, per la sua infaticabile opera svolta nella difesa e nella valorizzazione della Storia Economica italiana, e per aver guidato con saggezza e lungimiranza la nostra Disciplina in anni molto difficili per l’Università italiana”.

I funerali si svolgeranno a Bari, nella chiesa di Santa Fara, domani sabato 11 settembre, alle ore 11.