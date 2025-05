Addio ad Antonio Golini: ci lascia un grande demografo della Sapienza

di Claudio Quintano La comunità demografica e statistica italiana piange la scomparsa del Professor Antonio Golini, https://www.istat.it/ comunicato-stampa/listat- esprime-cordoglio-per-la- scomparsa-del-professor- antonio-golini/ e https://www.istat.it/it/files/ 2014/09/CV-Golini.pdf, illustre figura che ha legato indissolubilmente il suo nome all’Università di Roma La Sapienza, proseguendo la prestigiosa eredità della sua Maestra, la Professoressa Nora Federici.

La sua brillante carriera accademica, costellata di contributi fondamentali nel campo della demografia, ha rappresentato un faro per generazioni di studiosi. In particolare, il suo profondo legame con gli statistici economici, un ambiente che ho avuto il privilegio di frequentare sin dai miei anni in cui ero assistente ordinario di statistica all’Università Federico II di Napoli, ha rappresentato una componente determinante e un riconoscimento significativo nel mio percorso professionale, culminato con l’assegnazione della cattedra universitaria.

Ricordo con affetto la sua indole serena e solare, qualità rare che lo annoverano tra i colleghi più sinceri e cari che la vita professionale, fortunatamente generosa con me, mi ha fatto incontrare. La sua facilità e abbondanza di parola, unite a una notevole capacità di persuasione, rendevano ogni interazione stimolante e proficua.

Le occasioni di incontro e di collaborazione sono state molteplici, soprattutto in ambito organizzativo, grazie ai nostri ruoli condivisi nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Statistica e nel Consiglio di Presidenza dell’ISTAT in vari periodi. Queste esperienze hanno rafforzato un legame professionale improntato alla stima reciproca e alla condivisione di intenti per l’avanzamento della ricerca statistica e demografica nel nostro Paese.

Conservo vivamente la memoria della sua generosità e ospitalità, sempre rivolte con calore a chiunque avesse la fortuna di incrociare il suo cammino. Indimenticabile, infine, la sua scherzosità irriducibile, un tratto distintivo che alleggeriva anche i momenti più impegnativi.

Con profonda deferenza e sincera commozione, ricordo la statura scientifica e umana del Professor Antonio Golini, un maestro, un collega prezioso e un amico sincero che lascia un vuoto incolmabile nella comunità accademica e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Mi dispiace di non partecipare domani al suo estremo saluto ma invio con questa lettera alla sua famiglia ed alle colleghe ed ai colleghi che hanno collaborato più strettamente le mie più sentite condoglianze, assieme a Maria.