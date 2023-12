Addio ad Antonio Juliano, bandiera del Napoli degli anni Sessanta e Settanta

È morto l’ex capitano del Napoli, Antonio Juliano. Il 26 dicembre avrebbe compiuto 81 anni. Fu la bandiera della squadra azzurra del dopoguerra. Lo fece esordire Bruno Pesaola a 17 anni in Coppa Italia contro il Mantova il 31 maggio del 1962. Poi in serie A con l’Inter il 17 febbraio dell’anno dopo. Sedici campionati in maglia azzurra, 506 partite di cui 394 in campionato, 73 in Coppa Italia e 39 nelle Coppe europee: 26 gol totali. Sfiorò per un soffio lo scudetto con il Napoli di Vinicio. Portò in azzurro prima Krol e poi Maradona e vinse il tricolore da dirigente. Partecipò ai Mondiali del 1966, del 1970 e 1974 ma giocò solo 17 minuti nella finale con il Brasile entrando al posto di Bertini.