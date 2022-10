Addio ad Armando Carola, l’ingegnere-archeologo che riportò a galla le statue della Grotta Azzurra

E’ morto all’età di 94 anni, nel suo appartamento di Posillipo, l’ingegnere Armando Carola. Titolare con il fratello Arturo dell’omonima impresa di costruzioni (azienda che ha di fatto introdotto la prefabbricazione a Napoli e nel Mezzogiorno, imprimendo un particolare impulso a questo settore fin dal 1960) Armando è stato un protagonista della vita culturale cittadina: basti ricordare la fondazione con la moglie Dina (colpevolmente dimenticata dalla città), della Galleria Il Centro che per prima, erano gli anni Sessanta, fece conoscere, insieme a poche altre (come la Modern Art Agency di Lucio Amelio), in una città attardata sui miti pittorici dell’Ottocento, la grande arte contemporanea. Al Centro, ha ricordato qualche anno fa l’architetto Renato De Fusco che ne fu il progettista, “si videro per la prima volta a Napoli, oltre alle opere di artisti italiani, quali Fontana, Capogrossi, Vedova, Sironi, Campigli, Rosai, Mastroianni, eccetera, soprattutto quelle di autori stranieri come Henri Matisse, George Braque, René Magritte, Hans Hartung, Toshimitsu Imai, Francis Bacon e Graham Sutherland. Le iniziative nel campo dell’avanguardia si estesero anche ad altri aspetti della cultura, dalle conferenze e dibattiti con critici come Lea Vergine, Giulio Carlo Argan, Gillo Dorfles, ai concerti di musica elettronica, alle rassegne cinematografiche”. Come ricorda Angela Tecce, “la conferenza di Argan su “La morte dell’arte”, tenuta nel 1962 in occasione dell’inaugurazione della mostra del pittore informale Toshimitsu Imai aveva suscitato non poco scalpore e discussioni”.

Ma Armando Carola è stato soprattutto, come ha ricordato Il Mattino, “un pioniere della disciplina subacquea”.”Dal 1972, in coppia con Rosiello, Caròla ha collaborato con la Soprintendenza in diverse campagne di scavo, collezionando una lunga serie di memorabili recuperi archeologici: le statue del ninfeo imperiale di punta Epitaffio a Baia, statue e monete dal fiume Garigliano, una testa virile barbata in bronzo risalente al IV secolo a.C. ritrovata nel letto del fiume Sele e ancora, statue in marmo che adornavano un ninfeo all’interno della Grotta Azzurra e relitti di navi e cannoni appartenenti alla Flotta borbonica, affondate nel golfo di Napoli, durante la rivoluzione napoletana del 1799″.