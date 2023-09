Con Riccardo Esposito ha fatto nascere Le Edizioni La Conchiglia, dal 1989 punto di riferimento culturale sull’isola di Capri e per autori come Edwin Cerio, Erri De Luca, James Hillman, Raffaele La Capria. Ausilia Veneruso da ieri non c’è più, è morta in una clinica napoletana in cui era ricoverata da tempo. Lascia un vuoto sull’isola e nel panorama culturale italiano difficile da colmare.