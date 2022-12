Addio ad Elena Gianini Belotti, scrittrice e pedagogista

È morta a Roma all’età di 93 anni la scrittrice e pedagogista Elena Gianini Belotti. Autrice di saggi diventati pietre miliari in campo pedagogico, dedicati soprattutto ai condizionamenti di genere nella società e nell’ educazione. Centrali sotto questo aspetto “Dalla parte delle bambine”, del 1973 e “Prima le donne e i bambini”, del 1980. “Dalla parte delle bambine” è stato un manifesto per generazioni di femministe. Con questo saggio Elena Gianini Belotti, morta alla vigilia di Natale, ha rivoluzionato non solo la pedagogia ma anche lo sguardo di tutti all’educazione delle donne, sottolineando l’influenza dei condizionamenti sociali e culturali nella formazione del ruolo femminile. Fu autrice anche di alcuni romanzi, come “Prima della quiete”, sulla storia dell’insegnante Italia Donati, morta suicida dopo una storia di diffamazione che la coinvolse. Nel 1960 contribuì a fondare e guidò per 20 anni il Centro Nascita Montessori di Roma. Fu il primo centro in Italia ad occuparsi della preparazione delle future madri al parto e alla cura dei neonati. Nel Centro le gestanti venivano preparate psicologicamente e praticamente al compito di madri rispettose dell’individualità del bambino.