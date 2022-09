Addio ad Elisabetta, in corteo anche Apollo: cavallo di 800 chili, alto 173 centimetri

”Il gigante gentile” che ”ama l’attenzione”. E’ noto così Apollo, un cavallo di nove anni, alto 173 centimetri e che pesa 800 chili, presente alla cerimonia funebre della regina Elisabetta cavalcato dal caporale Chris Diggle. Dal 2020 fa parte della banda della Cavalleria domestica ed è stato addestrato per due anni prima di poter sfilare. Questi cavalli appartengono al re ed è la lui che è necessario chiedere il permesso per tagliare la coda e la criniera. ”E’ davvero gentile, il cavallo più tranquillo che conosca ed è proprio per il suo carattere che è qui oggi”, ha detto all’Independent il caporale Diggle, che ha cavalcato con le redini attaccate ai piedi dato che le sue mani erano impegnate a tenere le bacchette per il tamburo d’argento. Strumento che però oggi, data l’occasione, è rimasto in silenzio.