Addio ad Elisabetta, per quattro giorni la salma della regina esposta a Westminster

Per quattro giorni la bara della regina Elisabetta II, morta ieri a 96 anni, sarà esposta al pubblico prima dei funerali che avverranno tra una decina di giorni (la data ufficiale non è stata ancora annunciata, ma dovrebbero essere domenica 18 o lunedì 19 settembre). La bara della regina sarà esposta per consentire al pubblico di porgere l’ultimo saluto. Poiché è morta in Scozia, ci sarà un primo omaggio proprio a Edimburgo, dove la salma sarà probabilmente esposta nella cattedrale di St Giles per consentire ai sudditi di onorare la monarca. Poi il feretro verrà trasportato a Londra, dove la salma sarà esposta nella vasta Westminster Hall, la sala medioevale nel Palazzo di Westminster (dove fu onorata anche la regina madre, nel 2002, davanti alla quale sfilarono oltre 200mila persone). Il feretro sarà portato a Westminster Hall da Buckingham Palace in una lenta processione, accompagnata da una parata militare e da membri della Famiglia reale. I funerali di Stato della regina dovrebbero aver luogo nell’Abbazia di Westminster tra meno di due settimane: il giorno esatto sarà confermato da Buckingham Palace. L’Abbazia è la imponente cattedrale dove vengono incoronati i re e le regine della Gran Bretagna, e dove lei fu incoronata regina nel 1953, e sposò il principe Filippo nel 1947. Il giorno del funerale sarà ‘cordoglio nazionale’ e in tutto il Regno Unito verranno rispettati due minuti di silenzio. La bara della regina verrà trasportata da Westminster Hall all’Abbazia di Westminster sulla State Gun Carriage della Royal Navy (la carrozza che fu vista l’ultima volta nel 1979 per il funerale dello zio del principe Filippo, Lord Mountbatten, trainata da 142 marinai della Royal Navy). E’ probabile che i membri anziani della Famiglia reale, incluso il nuovo re, li seguano in processione. Dopo il servizio funebre, la bara della regina verrà portata in processione dall’abbazia ai luoghi più iconici di Londra, a Wellington Arch, all’Hyde Park Corner di Londra, prima di essere trasportata a Windsor con il carro funebre. La bara verrà quindi trasportata al castello di Windsor dove, nel pomeriggio, Elisabetta II verrà sepolta nella King George VI Memorial Chapel accanto al principe Filippo. E quello sarà il suo ultimo viaggio.