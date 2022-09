Addio ad Elisabetta, si chiama Chrissy ed è in servizio alla Raf l’ultima persona nella camera ardente

‘Un privilegio”. Così Chrissy Heerey, membro in servizio della Raf e l’ultima persona ad aver reso omaggio alla regina Elisabetta nella camera ardente, parla di quello che definisce ”uno dei momenti più importanti della mia vita”. Alla Bbc ha detto: “Non potevo credere di essere lì. Mi sono sentita molto onorata per aver avuto l’opportunità di poter andare a vederla e dirle il mio addio”. Sima Mansouri, la penultima persona a vedere il feretro della regina, ha detto che con Heerey saranno “amiche per sempre” dopo essersi conosciute in coda. ”Era un po’ nervosa, essendo l’ultima persona, ma le ho detto: ‘Non preoccuparti. Ti sto vicino. Sono qui'”, racconta alla Bbc Mansouri, originaria dell’Iran, ma residente a Croydon, nel sud di Londra. Sono centinaia di migliaia le persone che hanno partecipato alla lunghissima fila per poter passare davanti alla bara della regina. Le ultime persone in lutto se ne sono andate dopo le 6 e 30 di questa mattina. La camera ardente è rimasta aperta quattro giorni e mezzo a Westminster Hall. L’ultima coda è stata chiusa poco dopo le 22 e 40 di ieri, ma a tutti quelli che erano già in attesa è stata garantita la possibilità di un ultimo saluto alla regina. In questi giorni la fila ha raggiunto anche gli 11,2 chilometri e le persone hanno aspettato fino a 24 ore per poter vedere il feretro.