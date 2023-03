Addio ad Elvira Trentini, colonna del Teatro Politeama Pratese

E’ morta questa mattina, all’ospedale di Prato, a 95 anni, Elvira Trentini la cui vita, si legge in una nota del Comune, fu spesa a restituire il Teatro Politeama Pratese, insieme all’inseparabile Roberta Betti scomparsa tre anni fa, a tutta la città. Socia fondatrice e membro del consiglio di amministrazione del Politeama, era stata insignita nel 2018 di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per i suoi meriti imprenditoriali e per la sua vicenda personale. Esule dall’Istria, chiese asilo politico in Italia e trovò stanza a Prato.

“Una storia straordinaria, una tempra di altri tempi – commentano il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore alla Cultura, Simone Mangani – una delle prime donne imprenditrici di Prato. Con la sua passione, la sua attenzione e una dedizione rara ha saputo coniugare un’esperienza privata anche drammatica con una semplice ma rara intuizione imprenditoriale in una città che ha fatto dell’accoglienza e del lavoro il suo orizzonte di riferimento. Mancherà, non solo al Teatro Politeama”. Per il Teatro Politeama Pratese “era l’anima e il cuore”. “Generosa, tenace, lucida fino alla fine, innamorata di quel teatro che si era battuta per riaprire insieme a Roberta Betti, a metà degli anni Novanta”. La 95enne era componente del consiglio d’amministrazione del Politeama. “Perdiamo una delle colonne portanti di questo teatro, un esempio di amore per la cultura e per la città”, sottolinea la presidente Beatrice Magnolfi. Alle 18 di oggi sarà aperta la camera ardente, mentre i funerali si terranno mercoledì 8 marzo, alle 11, in Duomo. La biglietteria del Teatro rimarrà chiusa per lutto domani e durante la mattina dell’8 marzo.