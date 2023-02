Addio ad una leggenda del cinema di animazione: morto Burny Mattinson

Addio a una leggenda del cinema di animazione, il ‘castmember’ più longevo della storia della company creata da Walt Disney, con una carriera lunga sette decenni: il regista, sceneggiatore e produttore statunitense Burny Mattinson, che ha lasciato la sua firma in decine di capolavori, da “Gli Aristogatti” a “La spada nella roccia”, da “Aladdin” a “Il re leone” e “Mulan”, è MORTO dopo una breve malattia lunedì 27 febbraio in una casa di riposo di Canoga Park a Los Angeles all’età di 87 anni. Mattinson, che aveva conosciuto personalmente ‘zio Walt’, avrebbe dovuto ricevere il premio per il 70° anniversario di servizio presso la Disney – il primo in assoluto – il prossimo 4 giugno, come ha precisato The Walt Disney Co. dando l’annuncio della scomparsa. Fino a poche settimane fa Mattinson lavorava a tempo pieno presso i Walt Disney Animation Studios come consulente e mentore per le storie. “La maestria, la generosità e l’amore di Burny per la Disney Animation e per le generazioni di narratori che hanno varcato le nostre porte per sette decenni ci hanno reso migliori: migliori artisti, migliori tecnologi e migliori collaboratori”, ha dichiarato in un comunicato Jennifer Lee, chief creative officer dei Walt Disney Animation Studios. “Tutti noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo e di imparare da lui faremo in modo che la sua eredità continui”. Tra i successi di Mattinson figurano la regia di “Il canto di Natale di Topolino” (1983), che ha riportato Topolino sul grande schermo per la prima volta dopo 30 anni e gli è valso una nomination all’Oscar, e il ruolo di produttore e co-regista di “Basil l’investigatopo” (1986).