Addio al banchiere Miro Fiordi, ex vice presidente dell’Abi

E’ morto oggi Miro Fiordi, già presidente del Creval. Il banchiere era nato a Sondrio nel 1956 ed era stato presidente dell’istituto di credito dall’aprile 2016. In precedenza aveva guidato la banca, in cui era entrato da giovane, per sei anni nella carica di amministratore delegato. Tra i suoi diversi incarichi è stato anche vicepresidente e componente del comitato di presidenza dell’Abi. Lo scorso anno era stato nominato consigliere Carige su indicazione del fondo interbancario di tutela dei depositi