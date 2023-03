Addio al biologo, genetista e filosofo Francisco José Ayala, allievo di Dobzhansky

Il biologo, genetista e filosofo spagnolo naturalizzato statunitense Francisco José Ayala, discepolo di Teodosio Dobzhansky (uno dei padri del neodarwinismo) ed ex sacerdote domenicano che ha contribuito a colmare il divario tra la fede cattolica e l’evidenza scientifica dell’evoluzionismo, è morto per un attacco di cuore all’età di 88 anni, a Irvine, in California, negli Stati Uniti, dove viveva dal 1961. Studioso di fama mondiale di genetica evolutiva, in particolare delle diversità genetiche fra popolazioni, professore prima alla Rockefeller University (1971) e quindi (dal 1974) all’Università della California di Irvine, Ayala ha teorizzato da rinomato neodarwinista l’evoluzione come processo “creativo” della vita.

Era membro della National Academy of Arts and Sciences e socio straniero dell’Accademia dei Lincei. Ha ottenuto la Medaglia Nazionale dell’Accademia Europea delle Scienze, la National Medal of Science e il Premio Templeton (2010), oltre numerosi altri riconoscimenti internazionali e venti lauree honoris causa. Ayala è stato consigliere per le tematiche scientifiche e tecnologiche del presidente americano Bill Clinton e presidente della American Association for the Advancement of Science. Le sue ricerche hanno apportato interessanti contributi al funzionamento dell’orologio molecolare e allo studio della malaria, nonché alla cura della malattia di Chagas (tripanosomiasi americana), oltre a partecipare al sequenzionamento del genoma umano. Ayala ha verificato il portato della teoria evoluzionista di Charles Darwin alla luce delle nuove scoperte della biologia e della genetica, confermando così, anche in termini genetici, il processo di selezione naturale. Se l’opposizione al darwinismo da parte della teoria dei creazionisti è “un’espressione scientificamente inaccettabile e da rifiutarsi”, non si può leggere come selezione naturale lo sviluppo delle culture umane, affermava Ayala. Tra i suoi libri in italiano figurano: “Genetica moderna” (Zanichelli, 1987); “La testa dell’agnello” (Alinea, 2003); “Le ragioni dell’evoluzione” (Di Rienzo Editore, 2005); “L’evoluzione. Lo sguardo della biologia” (Jaca Book, 2009); “Il dono di Darwin alla scienza e alla religione” (Edizioni San Paolo, 2009); “Evoluzione” (Dedalo, 2012).