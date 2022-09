Addio al filosofo Antonio Pieretti, studioso del pensiero di Sant’Agostino

Il filosofo Antonio Pieretti, insigne specialista del pensiero di Sant’Agostino e maestro degli studi di filosofia teoretica, che ha indagato in particolare il rapporto tra trascendentalità e ragione argomentativa, è morto all’ospedale di Gualdo Tadino (Perugia) all’età di 82 anni. I funerali si terranno nella basilica concattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino, domani, lunedì 19 settembre, alle ore 16. Professore emerito di filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Perugia, dove è stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, incarico che ha ricoperto ininterrottamente per 24 anni, e prorettore del medesimo Ateneo, Pieretti è stato condirettore dell’Enciclopedia Filosofica edita da Bompiani (2006), vice presidente della Società Filosofica Italiana, della Società Italiana di Filosofia Analitica, della Società Interuniversitaria di Filosofia e del Centro di Studi Filosofici di Gallarate e presidente del Centro Internazionale di Studi sui Diritti Umani di Praia a Mare. Per la casa editrice Città Nuova ha pubblicato diversi testi dedicati al santo di Ippona, tra i quali “Agostino. In cammino verso la patria” (1993), “La filosofia come dialogo (a confronto con Agostino)” (2005), “Memoria e senso della vita (a partire da Agostino)” (2013) ed ha curato edizioni delle sue opere, tra cui spicca “La città di Dio”. Con Remo Piccolomini è autore di “Agostino. La passione per la verità” (Orthotes, 2017) e con Donatella Pagliacci ed Elisabetta Tarchi di “La donna nel pensiero di Agostino” (Libreria Editrice Fiorentina, 2020). Tra gli altri libri di Pieretti figurano “Oltre lo smarrimento. Linee di antropologia sociale” (Dehoniane, 1993), “Tv. Metafora del postmoderno” (La Scuola, 2000), “Introduzione alla semiotica” (Margiacchi, 2002), “Filosofia teoretica” (La Scuola, 2008), “Il tramonto dell’umano? La sfida delle nuove tecnologie” (Morlacchi, 2016), Wittgenstein. Risvegliarsi al senso (Marietti, 2017). Nato a Gualdo Tadino nel 1940, Pieretti si laureò in Filosofia presso l’Università degli Studi di Perugia, dove ha svolto tutta la carriera accademica, iniziata da assistente di Storia della filosofia nel 1968, fino a ricoprire dal 1976 la cattedra di Filosofia teoretica come professore ordinario. Era membro dell’Editorial Board of Philosophy and Rhetoric, oltre che di numerose riviste italiane. Era Commendatore al Merito della Repubblica e Grande Ufficiale al Merito della Repubblica.