Addio al fotografo Diego Russo. Aveva 41 anni

Muore a Villaricca ad appena 41 anni per una male incurabile del quale soffriva da tempo il fotografo Diego Russo: lascia la moglie e due figli. La scomparsa di Russo, assai noto e apprezzato in città, soprattutto come fotografo di cerimonie, ha suscitato molta emozione noj soltanto tra i suoi amici e colleghi. Numerose le reazioni sui social, come quella di Lucia che così scrive: “Un ragazzo umile, buono una persona per bene ed un grande professionista. Le parole non bastano. Sei entrato nel cuore di tutte le tue spose con la tua simpatia e la tua solarità. Sono senza parole. Buon viaggio “maestro” come ti chiamavo sempre io”.