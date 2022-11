Addio al generale Franco Cravarezza, il ricordo del sindaco di Torino

“E’ un lutto colpisce tutta la comunità cittadina, la città si stringe alla famiglia ed esprime il commosso cordoglio”. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulla scomparsa del generale Franco Cravarezza scomparso ieri sera a Torino a 73 anni. Dopo una lunga carriera militare fra gli alpini era stato nominato direttore del Museo Pietro Micca. “Una persona estremamente legata alla sua città, l’amava profondamente e con passione ha promosso numerosi incontri sulla cultura e la storia locale”, aggiunge Lo Russo ricordando che “sono tantissime le occasioni che mi legano a lui e per ognuna ricordo la sua straordinaria generosità, intelligenza e disponibilità per ogni iniziativa promossa dalla città”. “Per tutti questi motivi il Consiglio comunale gli aveva assegnato il più alto riconoscimento con il Sigillo civico, proprio a riconoscenza del suo infaticabile lavoro per Torino”, conclude il sindaco di Torino.