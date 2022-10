E’ morto, a 71 anni, il giornalista Antonino ‘Nino’ Battaglia. Aveva lavorato a lungo alla Rai, nella sede regionale di Torino, per il Tgr di Rai3 aveva seguito in particolare la politica, sempre apprezzato per lo stile sobrio ed elegante Professionista dal 1978, era in pensione da qualche anno. E’ morto la notte scorsa in ospedale alle Molinette di Torino. Lascia la compagna e un figlio in tenera età.