Addio al giornalista Oriano De Ranieri, grande esperto di Puccini

Morto a Lucca, in ospedale, il giornalista Oriano De Ranieri, 74 anni, riconosciuto profondo conoscitore della figura del maestro Giacomo Puccini. Laureato in lettere all’Universita’ di Pisa, giornalista dal 17 dicembre 1979, Oriano De Ranieri ha lavorato prima nella sua citta’ e poi a Milano nella redazione centrale del quotidiano Avvenire, poi, per oltre 20 anni a La Nazione’ nella redazione di Lucca. Cordoglio viene espresso dal presidente Sandro Bennucci, da tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana e da Antonio Lovascio, con tutto il Gruppo dei giornalisti seniores, i quali di Oriano De Ranieri ricordano “la passione per la musica e le comuni radici” che “l’hanno spinto ad approfondire la conoscenza di Giacomo Puccini e delle sue opere, con la sensibilita’ del letterato e di critico musicale. Ha scritto libri con il collega Mauro Lubrani e con il maestro Giuseppe Tavanti, utilizzando un canale confidenziale privilegiato come quello di Simonetta Puccini, la nipote del maestro, e registrando testimonianze di interpreti eccellenti come Andrea Bocelli”. Inoltre, stimolato da don Piero Ciardella, Oriano De Ranieri completo’ una tesi di laurea in Scienze religiose all’Istituto ‘Niccolo’ Stenone’ di Pisa “proprio sulla spiritualita’ e sulla ricerca di un orizzonte di Fede dell’indimenticabile ‘compositore per destino’. Oriano De Ranieri viene da tutti i colleghi ricordato come un collega serio, preparato, bravo, intellettualmente onesto. Un professionista del suo stampo lascia indiscutibilmente un gran vuoto”. (ANSA). COM-GUN/DLM 20-GIU-22 12:27 NNNN