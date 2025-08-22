Addio a Paolo Tesauro. Manfredi: Uno straordinario giurista e un grande napoletano

E’ morto il costituzionalista Paolo Tesauro, 90 anni, per lunghi anni titolare della cattedra di Diritto costituzionale all’Università Federico II. “Addolorato per la scomparsa di Paolo Tesauro – scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi -. Uno straordinario giurista, un grande napoletano, ma soprattutto un caro amico. Un abbraccio a Patrizia e tutta la famiglia!”. Figlio di Giuseppe, rettore dell’ateneo federiciano fino all’inizio degli anni Settanta, Tesauro era cugino di Giuseppe, insigne giurista e presidente della Corte Costituzionale. I funerali si terranno domani, sabato 23 agosto, alle 17, nella chiesa di San Luigi a Posillipo.