Addio a Paolo Tesauro. Manfredi: Uno straordinario giurista e un grande napoletano

in foto Paolo Tesauro

E’ morto il costituzionalista Paolo Tesauro, 90 anni, per lunghi anni titolare della cattedra di Diritto costituzionale all’Università Federico II. “Addolorato per la scomparsa di Paolo Tesauro – scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi -. Uno straordinario giurista, un grande napoletano, ma soprattutto un caro amico. Un abbraccio a Patrizia e tutta la famiglia!”. Figlio di Giuseppe, rettore dell’ateneo federiciano fino all’inizio degli anni Settanta, Tesauro era cugino di Giuseppe, insigne giurista e presidente della Corte Costituzionale. I funerali si terranno domani, sabato 23 agosto, alle 17, nella chiesa di San Luigi a Posillipo.

