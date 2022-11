Addio al papà di Jennifer Aniston, leggenda della soap Days of Our Lives

Addio a John Aniston, padre di Jennifer Aniston e leggenda della soap opera ‘Il tempo della nostra vita’ (Days of Our Lives). Aveva 89 anni. L’annuncio della morte è stato dato dalla stessa attrice di ‘Friends’ su Instagram. “Sweet papa…? John Anthony Aniston”, ha scritto la Aniston sotto una foto in cui da neonata è in braccio al padre. La morte dell’attore è avvenuta lo scorso 11 novembre ma è stata resa nota solo ora. Nella soap Aniston interpretava il ruolo di Victor Kiriakis sin dal 1985. Nato a Creta, Aniston arrivò negli Stati Uniti con la famiglia a soli due anni. Dopo aver studiato arti teatrali, iniziò la sua carriera nel 1962 con una parte nella serie poliziesca ’87th Precinct’. Iniziò a lavorare nel mondo delle soap opera dal 1970. Prima di diventare un personaggio fisso dal 1985, Aniston fece la sua prima apparizione in ‘Il tempo della nostra vita’ negli anni ’70 interpretando il ruolo di un personaggio chiamato Eric Richards. Nel 2017 ebbe una candidatura per ‘Daytime Emmy Award for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series’ mentre nel 2022 gli fu riconosciuto il ‘Daytime Emmy Lifetime Achievement Award’