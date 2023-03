Addio al partigiano Gilberto Malvestuto, l’annuncio dell’Anpi

“Questa mattina ci ha lasciati il partigiano patriota Gilberto Malvestuto, ufficiale al merito della Repubblica italiana e combattente per la libertà, insignito di Croce di guerra al Valor militare per la sua condotta nella guerra di Liberazione, suggellata dall’ingresso trionfale nella città di Bologna, all’alba del 21 aprile 1945, primo italiano tra i soldati degli eserciti alleati”. Così L’Associazione nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) ha ricordato Gilberto Malvestuto, scomparso stamane all’età di 102 anni. “Se ne va una storia di eroismo militanza e caparbietà”, è scritto in una nota dell’Anpi. In una lunga intervista di Gad Lerner, rilasciata da Malvestuto lo scorso aprile per la trasmissione della Rai La scelta, l’ex ufficiale maiellino sottolineava: “I nomi di battaglia non contavano nella Maiella. Noi combattevamo a viso aperto”. Malvestuto è sempre stato “Un uomo libero, in grado di ribellarsi e di combattere per la libertà fra rinunce e abnegazione. Una storia durata una lunga vita: negli ultimi anni il suo impegno è stato profuso nella testimonianza civile, soprattutto in veste di Presidente e membro del Direttivo dell’Istituto Abruzzese per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea”, ha concluso l’Anpi.