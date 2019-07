Addio al prefetto Leopoldo Falco: si era insediato tre mesi fa a Lucca

E’ morto il prefetto di Lucca Leopoldo Falco. Aveva 63 anni. Falco, insediatosi nella prefettura della città toscana il 30 maggio scorso, è deceduto nel sonno questa mattina a Carano, frazione del comune di Sesso Aurunca, in provincia di Caserta. Nato a Napoli il 31 luglio del 1955, laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, Falco ha iniziato la sua carriera nel 1982 presso la Prefettura di Pistoia. Nel 1985 è entrato a far parte dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Interno, dove è rimasto fino al 1999 per curare, tra l’altro, l’attività legislativa relativa alla pubblica sicurezza, al sindacato ispettivo, alle relazioni parlamentari e all’ordinamento della pubblica amministrazione. Tra il 2006 ed il 2007 è stato Commissario prefettizio nel Comune di Sezze Romano (Latina) e, dal 2007 al 2009, Presidente della Commissione straordinaria di Parghelia (Vibo Valentia).