Addio al presidente di Casartigiani Lombardia Mario Bettini

E’ morto Mario Bettini, presidente di Casartigiani Lombardia. Ex segretario della Dc a Crema avrebbe compiuto 90 anni il primo settembre. “Apprendo ora la notizia della scomparsa di Mario Bettini, presidente di Casartigiani Lombardia. Il mio ricordo va alla sua dedizione al mondo artigiano, alla sua passionale difesa degli artigiani e alla sua gentile signorilità. Ogni suo gesto è stato per me fonte educativa. Riposa in pace caro presidente”. dichiara l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in riferimento alla morte di Mario Bettini, presidente di Casartigiani Lombardia. L’assessore conclude il suo pensiero “rivolgendo le condoglianze a tutta la sua famiglia e a tutta la sua associazione”