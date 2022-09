Addio al professor Renato Lamberti, ingegneri e mondo accademico in lutto

Laureato con lode presso l’Università di Napoli Federico II in Ingegneria Civile, il professor Renato Lamberti, classe 1943, ha legato il suo nome sia al mondo accademico napoletano ed italiano, essendo stato a lungo docente ordinario della cattedra federiciana di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, che a quello delle professioni, tanto da essere insignito del titolo di “Senatore emerito dell’ordine degli Ingegneri di Napoli” per aver onorato la professione per oltre 50 anni.

I funerali del professor Lamberti si terranno oggi alle ore 16 presso la Chiesa Maria Santissima del Buon Consiglio, in via Posillipo 257.