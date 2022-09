Addio al re del lotto, è morto Mario Barba. Oggi sul Gazzettino il suo ultimo articolo

Si è spento improvvisamente, all’eta’ di 76 anni, “il re del Lotto” Mario “Barba” Cestaro, storico collaboratore del quotidiano locale il Gazzettino, che da anni si occupava della rubrica del Lotto di cui era un grandissimo esperto. Sul Gazzettino in edicola oggi – ricorda il giornale – l’ultimo articolo di Mario Barba. “Mio papà – racconta al Gazzettino il figlio Nicola – era un uomo che da zero si è costruito un personaggio a livello nazionale, un animo super gentile e aperto a tutti. Gli volevano bene tutti, questo era lui. Aveva ricevuto una medaglia di bronzo al valore civile per aver salvato in gioventù 5-6 persone in Laguna”. Mario “Barba” Cestaro era anche un maestro vetraio. Nativo di Murano, era proprietario di una fornace a Sacca Fisola, dove ha prodotto clown in vetro esportati in tutto il mondo. “La scomparsa di Mario Barba è una triste notizia per tutte le persone che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerlo – twitta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – Un uomo perbene, gentile, maestro vetraio e storico collaboratore del Gazzettino. A Maria, alla Sua famiglia e a Suoi cari le più sentite condoglianze”.