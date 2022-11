Addio al “re delle giostre” Alberto Zamperla, aveva 71 anni

Lutto nel mondo dell’imprenditoria vicentina e mondiale per la scomparsa del “re delle giostre” Alberto Zamperla, 71 anni, che si è spento ieri sera in ospedale a causa di una breve malattia, che non gli ha dato scampo. Zamperla era a capo dell’omonima industria di Altavilla Vicentina (Vicenza), fondata dal padre Antonio, che costruisce giostre e attrazioni in tutto il mondo. Proprio ieri la società veneta aveva annunciato con una nota la realizzazione del coaster più veloce del Canada, una montagna russa che raggiunge i 72 km/h, costruita per “Playland at the Pne”, parco di divertimenti di Vancouver, che sarà pronta nel 2024. I funerali di Alberto Zamperla si terranno nei prossimi giorni a Vicenza.